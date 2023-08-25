Распространена официальная информация относительно третьего здания, построенного для журналистов.

Об этом сообщил АПА руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы.

«В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что соответствующим постановлением Кабинета министров квартиры в 255-квартирном здании, расположенном в городе Баку, Сабаильском районе, поселке Бибиэйбат, по адресу Сальянское шоссе 20, переданы семьям лиц, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны, а также участникам войны, получившим ранения и которым была установлена инвалидность», — отметил он.

Как известно, в июле 2021 года группа из 38 журналистов и руководителей общественных организаций обратилась к президенту И.Алиеву с просьбой передать квартиры в третьем доме семьям шехидов, бойцов спецназа, героям Отечественной войны.

По информации того же источника, накануне в третьем доме, где насчитывается 225 квартир, побывала группа специалистов коммунальных служб, проверивших готовность здания к заселению.

В то же время в МТСЗН на запрос Turan отрицали передачу здания на баланс министерства.

Два предыдущих 17-этажных домов в Сабаилском районе Баку были переданы журналистам, при этом правила определения владельцев квартир были грубо нарушены. Некоторые владельцы новых квартир продали подаренное президентом жилье.

В декабре 2021 года были уволены с занимаемых должностей и осуждены чиновники во главе с бывшим исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития СМИ Вюгаром Сафарли. Они были уличены в коррупции и присвоении государственных средств при строительстве и эксплуатации этих зданий. В итоге, не имеющие жилищных проблем несколько главных редакторов различных СМИ и десятки людей, далеких от журналистики, получили там квартиры.

После скандала в связи с распределением квартир в первых двух домах, в обществе развернулись обсуждения о целесообразности передачи квартир в третьем доме инвалидам войны и детям шехидов, что вызвало недовольство журналистов, планировавших получить квартиры в третьем доме. Критики распоряжения президента от 19 июля 2017 года о государственном обеспеченим журналистов квартирами считают, что в обществе есть действительно достойные бесплатного жилья граждане. Это выросшие в Детских домах сироты, семьи шехидов и инвалидов войны. Другая часть критиков считает, что государственное обеспечение журналистов бесплатными квартирами является явным подкупом СМИ.