Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал тот факт, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду забил 700 мячей на клубном уровне, передает Goal.

700-м голом стал мяч, который Роналду забил в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона». Гол принес «красным дьяволам» победу, а также стал для Роналду первым в текущем сезоне.

«Скажу, что это огромное достижение игрока. Поздравляем Криштиану. Я рад за него. Кроме того, это был его первый гол в этом сезоне в Премьер-лиге, так что это поможет ему забить больше голов в ближайшие недели», — заявил тен Хаг.

Всего за манкунианцев Роналду забил 144 мяча, за лиссабонский «Спортинг» — пять голов, за туринский «Ювентус» — 101 гол, за мадридский «Реал» — 450 мячей. Свой семисотый мяч Криштиану забил спустя 20 лет и два дня после того, как забил первый.