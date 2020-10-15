Требования карантинного режима могут быть пересмотрены

«Если несколько недель назад ситуация с инфицированием коронавирусом была в нашу пользу, то в последние дни она изменилась. Мы наблюдаем отрицательную тенденцию».

Об этом АПА сказал руководитель рабочей группы TƏBİB, инфекционист Васиф Алиев:

«Всем известно, что после смягчения карантинного режима во всех странах мира случаи заражения участились. Ежедневная статистика заражения коронавирусом — серьезные цифры. Почему это происходит? Существует множество причин этого. Но мы всегда говорили, что после смягчения есть риск увеличения случаев заражения. Сообщали людям, что, несмотря на смягчения, правила нужно соблюдать. Иногда люди неправильно понимают это. Снятие ограничений, наступление осени, несоблюдение людьми строгих правил привели к росту числа заражения. В последние дни у нас ведутся боевые действия на фронте, все внимание людей приковано к этим событиям. То есть заметно, что проблема с коронавирусом отошла на второй план. Люди забывают надевать маску, не соблюдают дистанцию».

Инфекционист отметил, что если случаи заражения будут расти, это в ближайшее время отрицательно скажется на наших военных успехах.

«Если люди не будут следовать правилам, требования карантинного режима будут пересмотрены», — отметил В.Алиев.