Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок, передает РИА «Новости».

Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки.

«Потому что никто не был так суров с Россией как я», — пояснил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что его переизбрания также не хочет и Китай.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что Россия пытается «очернить» кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и поддержать Трампа.