Бывший президент США Дональд Трамп считает, что президент Франции Эммануэль Макрон «целует в задницу» председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

«В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует в задницу Си», — заявил он.

Он также отметил, что, если бы находился в Белом доме, то пригрозил бы Макрону экономическими последствиями, такими как ограничение импорта французского вина, за его высказывания по поводу Тайваня.

9 апреля президент Франции во время поездки в Китай заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня.

Издание Politico пишет, что Макрон вызвал суматоху своими заявлениями о США и Тайване. (gazeta.ru)