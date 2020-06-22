Трамп заявил, что готов к встрече с Мадуро только для обсуждения его ухода из власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с венесуэльским лидером Николасом Мадуро исключительно для обсуждения его ухода из власти.

«Я встречусь с Мадуро лишь для обсуждения одного вопроса: его мирного отказа от власти!» — написал в понедельник на своей странице в Twitter глава Белого дома.

Трамп добавил, что «в отличие от радикальных левых всегда будет противостоять социализму и [будет поддерживать] народ Венесуэлы». «Моя администрация всегда выступала за свободу, а также противостояла репрессивному режиму Мадуро!» — заключил американский лидер.(ТАСС)