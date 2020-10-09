Трамп заявил, что Байден лишился разума

Президент США Дональд Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show заявил, что его соперник на ноябрьских выборах — кандидат в президенты от Демократический партии США Джо Байден — лишился разума и иногда не способен контролировать свои слова, сообщает Газета.Ру.

Говоря о прошедших теледебатах, в которых участвовали оба политика, Трамп заявил, что Байдена не нужно перебивать.

Глава Белого дома признался, что он зря периодически делал это, когда слышал от своего оппонента какие-то возмутительные, по его мнению, вещи. По словам Трампа, его соперник на грядущих президентских выборах может внезапно перейти с изначальной темы разговора «на обсуждение птичек и пчелок».

Кроме того, американский лидер считает Байдена «медленным», указывая на то, что с ним «что-то не так». При этом речь не идет о возрасте политика, которому уже 78 лет. Трамп сообщил, что знает много людей, которые старше Байдена, но при этом их мозг находится «в полном порядке».

Он выразил уверенность, что кандидат на пост президента не в состоянии самостоятельно ответить на простые вопросы. По словам главы США, лояльные демократам журналисты заранее передают ему свои вопросы, после чего Байден в эфире читает с экрана компьютера ответы, подготовленные его помощниками.

Трамп также подчеркнул, что Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на пост президента США в 2016 году, была умнее.

«Она могла сама отвечать на вопросы», — сказал глава государства.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.