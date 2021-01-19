Трамп записал прощальную речь на посту президента США

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, видеозапись может быть обнародована во вторник, хотя окончательные сроки еще не определены. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается «новая администрация», однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется.

Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января.(ТАСС)

| 2021-01-19T09:37:08+04:00 19 января 2021, 11:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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