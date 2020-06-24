Трамп задействовал закон военного времени

Президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям, пишет Белый дом, передает Gazeta.ru.

«Без мер президента в соответствии с разделом 303 закона нельзя разумно ожидать, что промышленность Соединенных Штатов сможет адекватно и своевременно обеспечить производство сверхвысоких и высокотемпературных композитов для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических систем запуска», — говорится в распоряжении президента.

По словам Трампа, действия в соответствии с законом являются наиболее эффективными и целесообразными.

Ранее Пентагон признал, что США отстают от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия. В этом году Трамп уже использовал этот закон, чтобы произвести необходимое медицинское оборудование в условиях коронавируса.