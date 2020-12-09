Трамп вновь заявил о своей победе на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что имеющиеся у него данные по итогам президентских выборов свидетельствуют, что его поражение было невозможным.

Как передает ТАСС, заявил американский лидер в своем Twitter.

«Скоро мы узнаем, что означает смелость и спасение нашей страны. Я получил на сотни тысяч законных голосов больше, чем мой соперник, во всех колеблющихся штатах. Все данные после выборов говорят, что мой проигрыш был невозможен, только если [результаты] не были подправлены», — заявил американский лидер в своем Twitter.

| 2020-12-09T22:27:27+04:00 9 декабря 2020, 23:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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