Президент Дональд Трамп вновь заявил, что он победил на выборах 3 ноября.

«Это были выборы, на которых мы с легкостью победили. Мы победили с большим отрывом», – заявил Трамп группе людей, собравшихся в отеле в Геттисберге, сообщает Голос Америки.

По заявлениям официальных лиц штата, Джо Байден победил в Пенсильвании с перевесом примерно 80 тысяч голосов, и штат сертифицировал его победу во вторник.

Мероприятие в среду было поспешно организовано республиканскими законодателями штата, включая сенатора Пенсильвании Дага Мастриано, ярого сторонника Трампа.

Трамп говорил около 11 минут через телефон, который держала у микрофона его адвокат Дженна Эллис, и вновь заявил, что выборы были «подтасованы» в пользу Байдена.

«Эти выборы нужно пересмотреть», – заявил он.

В ответ советник Байдена Кейт Бедингфилд заявила журналистам: «Выборы закончились. Все согласились с результатами, кроме президента Трампа и [его адвоката] Руди Джулиани».