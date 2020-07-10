Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

Президент США Дональд Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты рэпер Канье Уэст поддержит его на выборах.
«Мне нравится, что его голос услышат, но он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена (Ким Кардашьян) будет за нас», — сказал Трамп в интервью Fox News.
По словам Трампа, Уэст уже пропустил крайние сроки для регистрации кандидатом в ряде штатов, и ему придется как-то решать эту проблему.
«Он хороший парень, человек, с которым я в ладах, и я думаю, в конце концов он нас поддержит», — сказал Трамп.(РИА Новости)