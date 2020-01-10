Трамп: США защищают Европу от России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты оберегают европейские страны от российской стороны, но в ЕС его все равно не любят. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, альянс НАТО годами получает преимущества за счет США. Кроме того, страна защищает Евросоюз от России, но цифры расходов альянса продолжают снижаться на протяжении 15-18 лет. Он признался, что просил стран-участниц альянса начать платить, называя их «неплательщиками», но из-за этого европейские страны его «невзлюбили».

Он отметил, что экс-президент Барак Обама пользовался у стран Европы большей симпатией, так как не выдвигал никаких требований.