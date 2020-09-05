Трамп: США намерены серьезно изучить ситуацию с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти намерены очень серьезно изучить ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, сообщает РИА «Новости».

«Думаю, мы должны рассмотреть это очень серьезно, если это так. И думаю, мы это сделаем», — заявил Трамп.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Позже власти ФРГ заявили, что блогер был отравлен химическим отравляющим веществом из группы «Новичок».