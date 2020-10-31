Трамп сократил отставание от Байдена

Американский лидер Дональд Трамп сократил на два процентных пункта отставание от своего соперника по президентской гонке Джо Байдена, следует из национального опроса Fox News.

Проводимое 27–29 октября исследование показало, что Трампа и Байдена за несколько дней до выборов разделяют только восемь пунктов вместо 10, зафиксированных тремя неделями ранее.

Так, по последним данным, действующего лидера поддерживают 44% опрошенных, а его конкурента-демократа — 52%. Еще по 2% респондентов поддерживают стороннего кандидата и затрудняются ответить.

Издание отмечает, что предпочтение Трампу отдают белые мужчины, сельские избиратели и белые евангельские христиане. В свою очередь, Байден популярен среди избирателей-женщин, выходцев из Латинской Америки, темнокожих, а также молодых американцев.

29 октября Верховный суд США разрешил подсчитывать бюллетени для заочного голосования, пришедшие на избирательные участки в штате Северная Каролина по почте до 12 ноября включительно. Предполагается, что подавшие заявки решили в итоге проголосовать лично на участках. Дональд Трамп назвал решение ВС сумашествием.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорийu) (iz.ru)