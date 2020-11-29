Трамп собрался оспорить итоги выборов в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тыс. голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие — большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!» — написал он.

Ранее юрконсультант предвыборного штаба политика Трампа сообщил, что адвокаты действующего президента намерены обратиться в Верховный суд для обжалования решения суда Пенсильвании по прошедшим выборам. (РИА Новости)