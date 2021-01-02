Трамп собирает митинг своих сторонников

Президент США Дональд Трамп, отказавшийся признавать итоги выборов главы государства, объявил о митинге своих сторонников.

«Большой протестный митинг состоится в Вашингтоне в 11:00 6 января», — написал он в Twitter.

Трамп отметил, что информация о месте проведения появится позже.

6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США официально утвердят результаты голосования коллегии выборщиков, которое прошло 14 декабря. Выборщики подтвердили, что на президентских выборах США, прошедших в ноябре 2020 года, одержал победу демократ Джо Байден. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах. (Газета.Ру)