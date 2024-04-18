Экс-президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, стороны в течение четырех часов обсуждали украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос о повышении расходов на оборону в странах НАТО. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Бывший президент Дональд Трамп в среду ужинал с президентом Польши Анджеем Дудой, где они обсудили продолжающиеся войны на Украине и на Ближнем Востоке, а также расходы (на оборону в странах) НАТО», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что предвыборный штаб Трампа предоставил мало информации о встрече, однако заявил, что стороны обсуждали предложение Дуды об увеличении расходов на оборону до 3% ВВП.

Как напоминает газета, ужин с Дудой является последним в череде встреч, которые Трамп провел за последние месяцы с мировыми лидерами. В преддверии ноябрьских выборов он разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, обедал с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, а также встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. (gazeta.ru)