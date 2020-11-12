Трамп продлил санкции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп продлил действующие санкции США против Ирана.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

«Наши отношения с Ираном еще не нормализовались… По этой причине я решил, что необходимо продлить режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный в указе 12170 от 14 ноября 1979 года», — говорится в заявлении президента.

Санкции подразумевают, в частности, заморозку активов иранского правительства. Ограничительные меры связаны не с ядерной программой, а в том числе с программой создания баллистических ракет, а также по обвинениям со стороны США в адрес Ирана в поддержке международного терроризма.