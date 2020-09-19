Трамп продлил особый режим в США из-за угрозы терактов

Президент США Дональд Трамп продлил на год особый режим, направленный на борьбу с терроризмом из-за сохраняющейся угрозы национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома в пятницу, 18 сентября, передает «Известия».

Отмечается, что речь идет об указе, который был подписан экс-президентом Джорджем Бушем-младшим 23 сентября 2001 года. Он дает возможность федеральным властям бороться с финансированием террористов, включая аресты активы лиц, которые совершили или с высокой долей вероятности могут совершить теракт. Также эти меры распространяются на тех, кто поддерживает экстремистов.

В тексте сообщения сказано, что кризис после крупных терактов 11 сентября 2001 года не был разрешен, он все еще представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

«В связи с этим я принял решение о необходимости продления режима чрезвычайного положения», — говорится в письме.

11 сентября 2001 года боевики международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолет — на здание Пентагона, еще один — также в сторону американской столицы, однако он разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.
| 2020-09-19T02:27:51+04:00 19 сентября 2020, 06:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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