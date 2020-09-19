Трамп продлил особый режим в США из-за угрозы терактов

Президент США Дональд Трамп продлил на год особый режим, направленный на борьбу с терроризмом из-за сохраняющейся угрозы национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома в пятницу, 18 сентября, передает «Известия».

Отмечается, что речь идет об указе, который был подписан экс-президентом Джорджем Бушем-младшим 23 сентября 2001 года. Он дает возможность федеральным властям бороться с финансированием террористов, включая аресты активы лиц, которые совершили или с высокой долей вероятности могут совершить теракт. Также эти меры распространяются на тех, кто поддерживает экстремистов.

В тексте сообщения сказано, что кризис после крупных терактов 11 сентября 2001 года не был разрешен, он все еще представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

«В связи с этим я принял решение о необходимости продления режима чрезвычайного положения», — говорится в письме.