Трамп пригрозил Ирану за обстрел посольства США в Ираке

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил Иран в обстреле района американского посольства в Ираке и пригрозил Тегерану ответственностью.

«В воскресенье в наше посольство в Багдаде попали несколько ракет. Три ракеты не запустились. Угадайте, откуда они: Иран <…> Дружеский совет Ирану: если хоть один американец будет убит, я возложу ответственность на Иран», – написал глава государства н своей странице в Twitter.

20 декабря особо охраняемый район Багдада, в котором расположено посольство США, обстреляли ракетами. Иракская сторона заявила, что ракеты упали на территории жилого комплекса, однако в результате обошлось без жертв.

| 2020-12-24T02:23:43+04:00 24 декабря 2020, 07:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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