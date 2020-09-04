Трамп придумал новое прозвище Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что его главный соперник на выборах демократ Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин.
Ранее в четверг Байден сразу по прибытию в Висконсин встретился с семьей Блейка и их адвокатами, встреча продолжалась около часа.
«Невидимый Джо сходит с самолета, хватает и трясет руку ошеломленного человека (как в старые добрые времена), потом той же рукой трогает свое лицо и маску», — описал Трамп в Twitter встречу Байдена с отцом Блейка.
Трамп написал фамилии своего оппонента как Hiden (похожее слово означает «спрятанный» или «невидимый»), тем самым намекая, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий.(РИА Новости)