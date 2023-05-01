Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Шотландию с частным визитом. В своей социальной сети Truth Social он объявил, что откроет второе поле для гольфа в округе Абердиншир, где в 2012 году уже основал один гольф-курорт.

В репортаже телеканала Sky News было видно, как Трамп, для которого постелили красную ковровую дорожку, отбыл из аэропорта Абердина в кортеже из десяти автомобилей под звуки волынок. В последний раз он посещал Великобританию в 2019 году, а в Шотландии не был с 2018 года. Ожидается, что в среду бывший глава Белого дома вылетит в Ирландию, где у него также есть гольф-клуб.

Представители британского правительства, ранее на этой неделе принимавшие другого кандидата в президенты США от Республиканской партии Рона Десантиса, посетившего Лондон во главе торговой делегации штата Флорида, не планируют каких-либо контактов с бывшим американским лидером.

«Мы встретимся с многочисленными добрыми друзьями и перережем ленточку, открывая новое, потрясающее поле в Абердине. Я очень взволнован, хотя в основном думаю о том, как «снова сделать Америку великой», а Америку действительно ждет небывалое величие», — говорится в сообщении Трампа, анонсировавшего свой визит за несколько часов до прибытия в Шотландию. «Очень здорово быть дома, это родина моей матери», — сказал он журналистам, ожидавшим его в аэропорту.

Мать Трампа Мэри Энн Маклауд родилась в 1912 году на отдаленном шотландском архипелаге Внешние Гебриды и в возрасте 18 лет эмигрировала в США, где через несколько лет вышла замуж за предпринимателя и девелопера Фреда Трампа.