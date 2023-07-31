Политическая команда бывшего президента США Дональда Трампа потратила более 40 миллионов долларов на судебные издержки для защиты Трампа, его советников и других лиц в первой половине 2023 года.

Как передает #, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Группа Трампа финансирует юридическую работу, которая вызвала вопросы прокуратуры о потенциальных конфликтах интересов.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, на судебные издержки команда экс-президента потратила около 40,2 миллиона долларов, говорится в статье. Теперь, как ожидается, политическая группа Трампа Save America должна раскрыть данные об этой сумме в своем отчете.

Отмечается, что такая сумма больше, чем любые другие расходы, которые группа Трампа понесла во время президентской кампании в 2024 году.

Кроме того, согласно поданным ранее в июле федеральным документам, кампания Трампа собрала во втором квартале 2023 года примерно до 56 миллионов долларов.