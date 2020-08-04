Трамп поставил ультиматум владельцам TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны заблокируют китайскую социальную сеть TikTok в случае, если ее не купит американская компания, сообщает Fox News.

Глава США заявил, что к 15 сентября китайская компания ByteDance, которая является разработчиком приложения, «выйдет из бизнеса», если TikTok не купит корпорация Microsoft или кто-нибудь еще.

Ранее президент США Дональд Трамп решил ввести запрет на приложение TikTok на территории Соединенных Штатов.

В Белом доме заявляли, что рассматривают возможность введения ограничений против TikTok, вплоть до запрета. Приложение является собственностью китайской интернет-компании ByteDance. Отмечается, что быстрорастущие показатели мешают компании контролировать приложение.

Также сообщалось, что компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok. (gazeta.ru)