Трамп пообещал объявить «Антифа» террористической организацией

Движение «Антифа» будет официально признано в США террористической организацией.

Об этом в воскресенье, 31 мая, заявил в своем Twitter президент Америки Дональд Трамп, не раскрывая подробностей.

Его сторонники в комментариях к посту отмечают, что это правильное решение в условиях нынешних массовых беспорядков.

По состоянию на воскресенье, в десятках городов США проходят уличные акции протеста, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе ареста полицейскими, и они уже привели к новым смертям. Власти обещали, что будут рассматривать столкновения с полицией или угрозы в адрес правоохранителей как терроризм.

По данным из открытых источников, «Антифа» — это не единая организация, а автономные группы людей, существующие во множестве стран мира, объявившие себя борцами с неонацизмом. Зачастую они ведут себя столь же агрессивно, как и сами неонацисты в отношении мигрантов.