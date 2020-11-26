Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что помиловал своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, сообщает Газета.Ру.

«Для меня большая честь объявить о помиловании генерала Майкла Т. Флинна», — написал политик.

Он также поздравил семью чиновника с этим событием и добавил, что у них ожидается «поистине фантастический День благодарения».

Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.