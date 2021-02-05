Трамп покинул Гильдию киноактеров США

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил Гильдии киноактеров США, что покидает организацию, передает Fox News.

Как отмечает телеканал, Трамп покидает гильдию после того, как члены организации пригрозили исключить его после бунта у Капитолия.

«Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня», — приводит телеканал выдержку из письма Трампа.

Также в письме бывший глава государства написал, что гордится своими работами в кино, среди которых роли в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и «Уолл Стрит: Деньги не спят».

Ранее американский актер, экс-губернатор Калифорнии республиканец Арнольд Шварценеггер заявил, что Трамп войдет в историю как худший президент Соединенных Штатов после штурма Капитолия его сторонниками. (ТАСС)