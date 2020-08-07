Трамп подписал указ о борьбе с «угрозой TikTok»

Президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», а также аналогичный указ о борьбе с «угрозой» китайского мобильного приложения WeChat, сообщил Белый дом.

Документы отводят 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компаниями-владельцами приложений ByteDance и Tencent.

В указе о борьбе с TikTok говорится, что «распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США».