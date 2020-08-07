Трамп подписал указ о борьбе с «угрозой TikTok»

Президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», а также аналогичный указ о борьбе с «угрозой» китайского мобильного приложения WeChat, сообщил Белый дом.
Документы отводят 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компаниями-владельцами приложений ByteDance и Tencent.
В указе о борьбе с TikTok говорится, что «распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США».
Как утверждается в документе, «TikTok автоматически забирает большое количество информации от пользователей… включая данные о местоположении и историю поиска». По мнению Белого дома, такая ситуация может привести к тому, что Компартия Китая получит доступ к персональным данным американцев.
| 2020-08-07T09:19:03+04:00 7 августа 2020, 10:29|12345 (Пока оценок нет)
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