Президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», а также аналогичный указ о борьбе с «угрозой» китайского мобильного приложения WeChat, сообщил Белый дом.
Документы отводят 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компаниями-владельцами приложений ByteDance и Tencent.
В указе о борьбе с TikTok говорится, что «распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США».
Как утверждается в документе, «TikTok автоматически забирает большое количество информации от пользователей… включая данные о местоположении и историю поиска». По мнению Белого дома, такая ситуация может привести к тому, что Компартия Китая получит доступ к персональным данным американцев.