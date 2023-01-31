Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на популярного американского журналиста Боба Вудворда за публикацию аудиокниги с записями интервью без согласия политика. Об этом сообщает газета Politico.

В исковом заявлении указано, что Трамп неоднократно предупреждал Вудворда, что предоставляет информацию исключительно для будущей печатной книги. Политик заявил, что журналист обнародовал аудиозаписи без его ведома, что «нарушает авторские права».

Экс-президент также настаивает на том, что столкнулся с финансовыми убытками, поскольку не получил никаких денежных отчислений от продажи аудиокниги. По данным агентства Associated Press, Трамп требует компенсации в размере $50 млн.

Иск был подан в Окружной суд США в Пенсаколе (штат Флорида).

Вудворд — сотрудник газеты The Washington Post. Он является одним из участников журналистского расследования, которое привело к Уотергейтскому скандалу (1972-1974) и отставке президента США Ричарда Никсона. Авторству Вудворда принадлежат такие книги, как «Страх: Трамп в Белом доме» (2018), «Ярость» (2020) и «Опасность» (2021), все они посвящены Дональду Трампу. (gazeta.ru)