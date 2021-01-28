Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте

Бывший президент США Дональд Трамп планирует выступить на процессе об импичменте в американском сенате с письменными показаниями, сообщает телеканал NBC News.
Два осведомленных источника канала рассказали, что Трамп может направить в сенат письмо в свою защиту. Обдумывая этот ход, Трамп не планирует появляться лично на слушаниях, чтобы защититься по выдвинутым обвинениям, сообщает канал.
К команде защитников Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник минюста, который занимался расследованием дела 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински. Телеканал указывает, что главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника, эксперта по конституционным вопросам.
По данным телеканала, Трамп, находясь во Флориде, внимательно следит за выступлениями республиканцев против импичмента, называя таких однопартийцев союзниками. Источник телеканала сообщил, что Трампа «воодушевили» признаки того, что его оправдают в процессе об импичменте, а отсрочка рассмотрения помогла ему.(РИА Новости)