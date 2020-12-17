Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, утверждает телеканал CNN.
Ранее телеканал сообщил, что Трамп после голосования коллегии выборщиков не намеревается публично признавать поражение на выборах лидера США.
По информации телеканала, «в моменты глубочайшего отрицания (поражения – ред.) Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням».
| 2020-12-17T11:11:51+04:00 17 декабря 2020, 13:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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