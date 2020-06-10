Трамп отказался переименовывать названные в честь лидеров Конфедерации базы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные базы в США, названные в честь лидеров армии Конфедерации времен гражданский войны, не будут переименованы, сообщает РИА «Новости».

«Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы <…> Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов», —заявил Трамп.

Он также заявил, что не допустит искажения американской истории, так как на этих базах проходили подготовку американские солдаты, которые участвовали в Первой и Второй мировых войнах.

«Уважайте наших военных», — призвал Трамп.

Ранее о готовности рассмотреть вопрос о переименовании военных баз заявили ряд представителей высшего командования армии США.

На фоне протестов в Соединенных Штатах против расизма и полицейского насилия многие лидеры демонстрантов призвали власти страны переименовать военные базы, названные в честь лидеров армии Конфедерации, которые выступали за сохранение рабства в стране.