Трамп обвинил Байдена в слабости

Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост президента экс-вице-президента Джо Байдена в проявлении слабости в ситуации с беспорядками в стране. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Он отметил, что Байден находится в политике уже более 40 лет, однако он «ничего не сделал».

Глава Белого дома подчеркнул, что слабость не поможет победить анархистов, мародеров и бандитов.

По его мнению, Байден притворяется, что имеет «ответы на вопросы», однако он не знает самих вопросов.

«Джо был политически слабым всю жизнь», — заключил Трамп («Газетa.Ru»)