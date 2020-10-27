Трамп обвинил Байдена в лени

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего оппонента от демократов Джо Байдена за то, что он недостаточно много работает.

«Джо Байден взял пять дней выходных перед дебатами, он хотел подготовиться, и он все равно проиграл. Вы не хотите президента, который берет пять дней чтобы подготовиться к дебатам. Ты делаешь это каждый день, к чему ты собираешься готовиться? А сейчас он берет по меньшей мере еще четыре-пять дней. Он будет выступать с речью, я слышал. Очень хочу послушать, так интересно», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.

«Когда ты президент, ты не можешь брать выходной, ты должен работать, работать, работать очень много для американского народа», — подчеркнул он. (РИА Новости)