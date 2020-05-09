Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии мировой рынок нефти

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили мировой рынок нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого Дома Джадда Дира.

«Лидеры двух государств согласились, что стабильность на мировых энергетических рынках очень важна, и подтвердили прочность сотрудничества США и Саудовской Аравии в сфере обороны», — заявил Дир.

Главы США и Саудовской Аравии также обсудили наиболее значимые региональные проблемы, вопросы двусторонних отношений и их сотрудничество в качестве председателей G7 и G20 соответственно.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.