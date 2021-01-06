Трамп обратился к протестующим

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение к протестующим в Вашингтоне и призвал их к миру и порядку, передает РИА Новости.

«У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал… Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром», — сказал Трамп в минутном видео, опубликованном в Twitter.