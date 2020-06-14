Трамп обещал не вмешиваться в чужие конфликты

Соединенные Штаты завершают «эру бесконечных войн» и больше не будут участвовать в решении конфликтов зарубежных стран, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.

Об этом в субботу, 13 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп.

В своем обращении к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте он подчеркнул, что американские военные не являются «мировыми полицейскими» и не обязаны решать конфликты других странах, о которых некоторые люди даже не слышали.

«Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от внешних врагов», — цитирует Трампа Reuters.