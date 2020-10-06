Трамп не собирается вводить общенациональный карантин в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, вводить общенациональный режим изоляции в Соединенных Штатах нельзя. Он сослался на данные о смертности от гриппа в стране, сообщает «Интерфкс».

«Приближается сезон гриппа! Каждый год множество людей, иногда более 100 тыс., умирают от гриппа, несмотря на наличие вакцины. И мы собираемся закрывать нашу страну?» — написал он в твиттере во вторник.

«Нет, мы научились жить с ним, как мы учимся жить с COVID-19, который гораздо менее летален во многих группах населения!» — добавил президент.

Ранее Трамп, выписавшийся из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где его лечили от коронавируса, заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал народ США не бояться коронавируса.

«Я так много узнал о коронавирусе. И одно можно сказать наверняка. Не позволяйте ему доминировать над вами. Не бойтесь этого. Мы должны победить его. У нас есть лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все они разработаны недавно», — отметил президент США.

Однако, по данным телеканала CNN, Трамп пока что будет работать в Белом доме во временных кабинетах, оборудованных в картографическом зале и дипломатической приемной, что обеспечит более быстрый доступ политика к врачам и медицинскому оборудованию.

Между тем, согласно расписанию Трампа, распространенному Белым домом, пока президент США не планирует никаких мероприятий.