Трамп не одобрил кандидата на пост вице-президента США от Байдена

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена о намерении назначить сенатора Камалу Харрис на пост вице-президента в случае победы на выборах. Об этом сообщает NBC News.

Глава Белого дома выразил удивление по поводу выбранной соперником на президентских выборах кандидатурой. По его мнению, сенатор слабо показала себя в ходе праймериз демократов, несмотря на ожидания, и «потратила много денег».

Кроме того, он выразил мнение, что Харрис проявляется неуважение к Байдену, и назвал ее худшим вариантом, чем сенатор Элизабет Уоррен.

«Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал», — заключил Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп. («Газета.Ru»)