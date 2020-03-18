Трамп назвал себя президентом военного времени

В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени».

По словам главы государства, для сдерживания вируса ему придется привести в действие закон об оборонном производстве. Документ дает Белому дому право влиять на гражданскую экономику.

По информации The Associated Press, три ведущих автоконцерна страны: Ford, Fiat Chrysler и General Motors согласовали закрытие всех своих производств в США. Временная мера отразится на 150 тыс. работников; сколько она будет действовать, не уточняется.

| 2020-03-19T01:08:36+00:00 19 марта 2020, 02:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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