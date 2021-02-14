Трамп назвал процесс импичмента над ним этапом охоты на ведьм

Бывший президент США Дональд Трамп поблагодарил своих адвокатов и сенаторов, не поддержавших его импичмент и назвал прошедший в сенате конгресса США процесс этапом охоты на ведьм.

«Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм… Ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным», — указал он.

Бывший американский лидер охарактеризовал печальную, по его мнению, современную ситуацию в стране.

«Представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права, очернять правоохранительные органы, поддерживать бандитов, оправдывать мятежников и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны» — заключил Трамп.

Кроме того, он поблагодарил своих юристов и сенаторов, не поддержавших импичмент и пообещал в скором времени представить свое видение будущего США. (iz.ru)