Трамп намекнул на симпатии Байдена к коммунистическим идеям

Президент США Дональд Трамп намекнул на то, что его соперник на предстоящих выборах демократ Джозеф Байден якобы скрыто следует коммунистическим идеям, что отражено на его совместной с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом предвыборной платформе. Об этом американский лидер заявил в воскресенье, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада).

«Я не думаю, что он вообще что-то понимает, если честно, <…> потому что он согласился на [совместный] манифест с сумасшедшим Берни», — сказал он, имея в виду так называемую объединенную платформу, согласованную предвыборными штабами Байдена и Сандерса после того, как сенатор от Вермонта вышел из предвыборной гонки.

«Это называется манифест. А знаете, почему это называется манифест? Потому что это уже за рамками социализма, это уже слово, которое начинается с буквы «к», а не с буквы «с», — сказал Трамп, делая, очевидно, отсылку к «Манифесту Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. «Именно там их корни», — уверен хозяин Белого дома. Ранее с «Манифестом Коммунистической партии» платформу Байдена и Сандерса сравнивал ряд консервативных американских СМИ, в том числе телеканал Fox News.

Сам Трамп неоднократно утверждал, что предвыборной кампанией Байдена фактически управляет демократический социалист Сандерс. Нынешний хозяин Белого дома называл сенатора от Вермонта «боссом Байдена» и утверждал, что он фактически и писал программу партии, за счет чего увел ее далеко влево. (ТАСС)