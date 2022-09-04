Рассуждая на тему выборов в США, бывший американский президент Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним. Изречение советского лидера экс-глава Белого дома использовал 3 сентября на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

«Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда», — заявил он.

Таким образом, Трамп прокомментировал выборы президента Америки в 2020 году, когда, по его мнению, он не стал лидером государства из-за имевших место быть в процессе подсчета голосов махинаций.

В реальности цитата, которую некоторые специалисты приписывают Иосифу Сталину, звучало так: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». (iz.ru)