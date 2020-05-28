Трамп допустил закрытие Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА «Новости».

«Я мог бы закрыть его, насколько я знаю», — сказал Трамп.

Президент добавил, что если бы закрытие соцсети было законно, то он бы это сделал. Трамп также заявил, что намерен проконсультироваться с юристами.

Ранее соцсеть Twitter обозначила один из твитов президента как содержащий неправду. Компания разместила под сообщением Трампа предупредительный значок и ссылку на статью, утверждающую ложь главы государства. В ответ Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе «закрыть» социальных сети.