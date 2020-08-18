Трамп для Обамы и Байдена придумал совместное прозвище

Президент США Дональд Трамп предложил называть своего оппонента на выборах демократа Джо Байдена и экс-главу США Барака Обаму одним прозвищем — Обайден, сообщает РИА «Новости».

«Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени», — заявил Трамп на митинге в Миннесоте.

Он также в очередной раз раскритиковал политику своего предшественника и обвинил демократов в том, что их решения идут вразрез с интересами американских рабочих.

Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден является главным оппонентом Трампа на грядущих выборах главы государства, которые состоятся в ноябре 2020 года.

| 2020-08-18T00:35:41+04:00 18 августа 2020, 10:02|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss