Трамп анонсировал появление у США «величайшего оружия» в истории

В скором времени у США появятся «величайшие вооружения» в истории. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая во Флориде после запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon. Трансляция велась на странице Белого дома в твиттере.
В субботу ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка судна с МКС.
«Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, он уже ознакомился с разработками, и «даже не может поверить в это». При этом он не стал приводить подробности.(РИА Новости)