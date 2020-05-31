Трамп анонсировал появление у США «величайшего оружия» в истории

В субботу ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка судна с МКС.

«Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, он уже ознакомился с разработками, и «даже не может поверить в это». При этом он не стал приводить подробности.(РИА Новости)