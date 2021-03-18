«Тоттенхэм» не сумел выйти в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты английского «Тоттенхэма» в дополнительное время проиграли хорватскому «Динамо» из Загреба со счетом 0:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Загребе при пустых трибунах, передает ТАСС.

Хет-трик оформил Мислав Оршич, поразив ворота соперника на 62, 83 и 106-й минутах. Первая встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Тоттенхэма».

Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 19 марта. Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья».