Том Круз строит безопасную киностудию на сверхсекретной военной базе

Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun.
Круз тратит миллионы долларов на то, чтобы оборудовать киностудию в бывшем бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее на юге Англии. Актер планирует перенести производство ленты «Миссия невыполнима 7» из Ливсдена в пригороде Лондона на бывшую военную базу.
В начале месяца актер сильно разозлился на членов своей съемочной команды из-за того, что они были без масок, и так грубо высказал свое возмущение, что пять человек приняли решение покинуть проект.
Во время работы над «Миссия невыполнима 7» в Италии Том Круз вынужден был дважды прерывать съемочный процесс из-за положительных результатов тестов у членов его команды. (РИА Новости)
| 2020-12-30T21:55:25+04:00 30 декабря 2020, 23:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss