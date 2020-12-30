Том Круз строит безопасную киностудию на сверхсекретной военной базе

Голливудский актер Том Круз строит безопасную студию для съемок в период пандемии COVID-19 на сверхсекретной военной базе в Великобритании, сообщает The Sun.
Круз тратит миллионы долларов на то, чтобы оборудовать киностудию в бывшем бюро по проектированию бронетанковой техники в Суррее на юге Англии. Актер планирует перенести производство ленты «Миссия невыполнима 7» из Ливсдена в пригороде Лондона на бывшую военную базу.
В начале месяца актер сильно разозлился на членов своей съемочной команды из-за того, что они были без масок, и так грубо высказал свое возмущение, что пять человек приняли решение покинуть проект.
Во время работы над «Миссия невыполнима 7» в Италии Том Круз вынужден был дважды прерывать съемочный процесс из-за положительных результатов тестов у членов его команды. (РИА Новости)