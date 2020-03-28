Том Хэнкс и его жена вернулись в США после лечения от коронавируса

Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, отбывавшие карантин после лечения от коронавируса в Австралии, вернулись в Лос-Анджелес. Их заметили в машине по пути из аэропорта домой.

Супруги о чем-то со смехом перешептывались и выглядели очень счастливыми, пишет портал TMZ. После возвращения в США они также должны будут отбыть обязательный карантин.

Пара заразилась в Австралии, где Хэнкс снимался в фильме «Элвис», а Уилсон его сопровождала. Они прошли лечение в больнице, а затем отбывали карантин, став первыми знаменитостями, сообщившими об инфицировании коронавирусом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс(iz.ru)